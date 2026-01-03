Sánchez no reconeixerà la intervenció d'EUA a Veneçuela perquè "viola el Dret internacional"

Presidencia de Ucrania - Arxiu
MADRID 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dissabte que Espanya "no reconeixerà" la intervenció d'Estats Units a Veneçuela en considerar que "viola el dret internacional" i empeny la regió "a un horitzó d'incertesa i belicisme".
En un missatge difós aquesta tarda a 'X', ha recordat que Espanya "no va reconèixer el règim" de Nicolás Maduro després del suposat frau electoral que el va mantenir en el poder el 2024, però ha subratllat que tampoc reconeixerà un atac militar nord-americà "que viola el Dret internacional".
El cap de l'Executiu espanyol ha afegit que el seu govern demana "a tots els actors que pensin en la població civil, que respectin la Carta de Nacions Unides i que articulin una transició justa i dialogada".
CRIDA A LA "DESESCALADA"
Aquest matí, Sánchez va fer també en xarxes socials una crida a la "desescalada" i "responsabilitat" davant dels atacs d'Estats Units a Veneçuela, mentre ha assegurat que l'Executiu està fent un seguiment exhaustiu de la situació al país.
"El Govern d'Espanya està fent un seguiment exhaustiu dels esdeveniments a Veneçuela. La nostra ambaixada i consolats estan operatius", ha assegurat el president, que ha subratllat que "cal respectar el Dret internacional i els principis de la Carta de Nacions Unides".
El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha avançat que està seguint de prop la situació a Veneçuela, de manera coordinada amb els seus socis de la Unió Europea i els països de la regió.