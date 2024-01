Sánchez no descarta transferir competències sobre repartiment de migrants i polítiques d'integració

MADRID, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, no descarta delegar competències a Catalunya relatives al repartiment de migrants en territori nacional i també sobre polítiques d'integració. Per contra ha reiterat que la part relativa al control de fronteres i la lluita contra la migració irregular, queda en mans de l'administració general de l'Estat i no es pot delegar.

En una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, Sánchez ha explicat que hi ha comunitats autònomes com Catalunya i Andalusia que recullen en els seus estatuts d'autonomia punts relatius al repartiment de la migració com "les autoritzacions inicials per a l'ocupació" tot i que en coordinació amb l'Estat que atorga els permisos de residència, ha indicat.

Sánchez no ha aclarit si Catalunya es podrà oposar al repartiment de migrants amb les competències que se li entregaran, i s'ha limitat a assenyalar que aquesta comunitat ha estat una de les més solidàries a l'hora de rebre migrants, en comparació amb altres governades pel Partit Popular, segons ha retret.

També assenyala que les polítiques d'integració social: educació, habitatge o serveis socials "estan residenciades a les comunitats autònomes".

En aquest sentit Sánchez assenyala que com que recentment s'ha signat el Pacte de Migració i Asil de la Unió Europea, caldrà revisar moltes d'aquestes polítiques "per fer-les més eficaces i solidàries".

"És un debat que hem d'obrir sí o sí, perquè el pacte de migració s'ha aconseguit per primera vegada des de fa molts anys a nivell europeu i ara haurem de parlar amb les comunitats per saber exactament com podem fer més eficaces aquestes polítiques", ha indicat.