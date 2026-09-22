Sánchez no assistirà a la recepció de Trump a l'Assemblea General de l'ONU per un acte d'agenda privada

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
MADRID 22 set. (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, no assistirà a la recepció que ofereix aquest dimarts a la nit el president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, en la setmana d'alt nivell de l'Assemblea General de les Nacions Unides perquè coincideix amb un acte d'agenda privada.
Fonts governamentals han confirmat que Sánchez va rebre la setmana passada la invitació per a la tradicional recepció organitzada per Trump, però ja tenia l'agenda plena aquest dimarts 22 de setembre.
El cap de l'executiu assisteix a la sessió d'obertura del debat general del 81è període de sessions de l'Assemblea General a les 15 hores, hora espanyola i a les 20 hores anirà a l'homenatge a l'activista feminista Gloria Steinem, morta aquest any.
A les 21 hores participa en un acte sobre protecció de la infància davant la intel·ligència artificial i finalment a les 22 hores serà present a una trobada del grup de defensors dels objectius de desenvolupament sostenible sobre finançament al desenvolupament.
Sánchez no té cap acte públic que coincideixi amb l'acte de Trump que començarà a la 1 de la matinada hora espanyola, però sí un acte privat que no apareix recollit en l'agenda que cada dia publica el Govern espanyol, segons confirmen a Europa Press fonts de La Moncloa.