Sánchez nega que pateixi una malaltia cardiovascular i acusa PP i Vox de difondre mentides

MADRID 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha negat aquest dijous que pateixi una malaltia cardiovascular i ha carregat contra el PP i Vox per, segons afirma, difondre mentides sobre el seu estat de salut.
"No pateixo cap malaltia cardiovascular", ha escrit el cap de l'executiu espanyol en un missatge a X, recollit per Europa Press, arran de la publicació d'una informació periodística que afirma que s'ha estat tractant diversos mesos d'una afecció en un hospital de Madrid.
La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo va preguntar dimecres, durant la sessió de control al Govern central del Congrés, si Sánchez patia un "problema de salut" i li va demanar que "descalcifiqués el seu historial mèdic".
Sánchez s'ha queixat que els partits d'Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal "han estat anunciant la fi del govern des del primer dia" i ara a més "difonent mentides" sobre la seva salut.
"La màquina del fang funciona sempre igual: llancen la mentida des d'un pseudònim, els seus diputats l'amplifiquen i els seus tertulians enfanguen la conversa pública", ha seguit.
Sánchez nega que pateixi cap problema cardiovascular però assenyala que "si fos així no seria cap problema" perquè "hi ha milions de persones que en pateixen i tenen una vida normal gràcies als serveis públics" que l'oposició, diu, "desmantella".
Finalment s'ha queixat que facin servir "la mentida" per fer oposició i considera que això vol dir que el Govern central ho està fent "realment bé". "Queda govern per estona", ha acabat Sánchez.