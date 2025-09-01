Sánchez nega que Illa es reuneixi amb Puigdemont per pressupostos i ho emmarca en la seva política de "diàleg"

MADRID 1 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha negat que el cap de l'Executiu català, Salvador Illa, es vagi a reunir aquest dimarts amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, per garantir el vot del partit nacionalista als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i ha emmarcat aquesta visita a Brussel·les en la política de "diàleg i convivència" promoguda des de la Generalitat.
En una entrevista en el 'Telediario' de 'TVE', que ha recollit Europa Press, Sánchez ha reconegut que va ser informat pel president de la Generalitat de la reunió amb Puigdemont, una decisió "coherent" amb "la política de normalització de diàleg i de convivència que aposta el president Illa".
Per a Sánchez, aquesta trobada "des del punt de vista polític" és "encertat". "Perquè crec que quan un mira cap endavant, com està fent la societat catalana i el conjunt de la societat espanyola", ha recalcat.
En aquesta mateixa línia també s'havia pronunciat anteriorment el president de la Generalitat, qui va emmarcar la visita a Brussel·les en la voluntat d'"enviar un missatge" de diàleg.
"El motor d'arrencada del cotxe en democràcia és el diàleg. Vaig per això", va expressar Illa, alhora que va lamentar no poder rebre a l'expresident català en el Palau de la Generalitat al no aplicar-se la llei d'amnistia i confirmar que la reunió va ser promoguda per ell i acceptada després per Puigdemont.