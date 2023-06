Sánchez nega haver governat amb Bildu i diu que el PP ha defensat més decrets llei que els abertzales

Posa un notable a la seva gestió i es defineix com un home sincer que ha procurat complir amb la seva paraula

MADRID, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha rebutjat que hagi governat amb Bildu durant aquesta legislatura perquè no hi ha cap ministre d'aquesta formació en l'executiu espanyol i tampoc un acord d'investidura sinó "acords puntuals sobre lleis concretes". No obstant això, ha assenyalat que el PP ha convalidat més lleis que Bildu al Congrés, 51 respecte a 42.

"Un acord de govern vol dir tenir ministres d'un partit polític en el teu govern, no n'hi ha, no hi ha acord de legislatura. El que hi ha hagut són acords puntuals sobre lleis concretes", ha afirmat Sánchez en una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press.

Sánchez ha posat d'exemple els cops que el PP ha convalidat decrets llei del Govern central al Congrés, que han estat 51 segons ha dit, respecte als que ha defensat Bildu, 48 en total. "Això vol dir que hem governat amb el PP?, no", ha exclamat.

HOME SINCER

El president espanyol ha posat un notable a la seva acció de govern durant aquesta legislatura i ha afirmat que ha procurat complir la seva paraula: "He mirat de complir amb la meva paraula i com a home sincer miro de ser-ho", ha afirmat sobre si es veu com un home de paraula i de principis.