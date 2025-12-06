Sánchez rebutja que el PSOE denunciï a Salazar a la Fiscalia i insisteix que no sabia res dels seus comportaments

Eduardo Parra - Europa Press
Atribueix a la falta de personal l'error de trigar mesos a contactar amb les denunciants i assegura no tenir contacte amb ell des de juliol
MADRID, 6 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, considera un "error" que el seu partit trigués diversos mesos a posar-se en contacte amb les denunciants de l'exdirigent socialista Francisco Salazar i ho atribueix a la falta de personal en la recentment creada Oficina contra l'Assetjament que porta el cas, però al mateix temps avança el seu rebuig al fet que des de Ferraz es traslladin aquestes denúncies anònimes a la Fiscalia perquè, en la seva opinió, posaria a les dones en el disparadero.
En tot cas, ha assegurat que l'expedient es culminarà i ha deixat clar que encara estan dins del termini marcat en el protocol intern del PSOE, que dona sis mesos per resoldre el cas davant d'una denúncia.
Sánchez ha fet aquestes declaracions en conversa informal amb els periodistes per l'acte commemoratiu del 47 aniversari de la Constitució espanyola en el Congrés dels Diputats, on ha assegurat que no manté cap relació amb el seu antic col·laborador des que va ser apartat el passat mes de juliol.
També nega haver tingut cap coneixement dels comportaments d'assetjament sexual descrits en les denúncies, que presumptament van sofrir dones al seu càrrec en La Moncloa, on Salazar ha exercit diversos càrrecs d'assessor en la Presidència del Govern en l'etapa de Sánchez. De fet assegura que es va assabentar per la premsa quan van aparèixer els primers testimonis.
Sánchez ha subratllat que a la seu de la Presidència del Govern existeix un protocol antiacoso des de l'any 2018 i no ha rebut cap denúncia. Les denunciants van triar utilitzar el canal intern obert pel partit per presentar els seus casos.
SI VOLEN ANAR LES DENUNCIANTS, SERAN RECOLZADES
El líder dels socialistes s'ha mostrat en contra de portar aquestes denúncies internes davant de la Fiscalia --com ha exigit la 'exnúmero dos' del PSOE Adriana Llastra-- perquè s'han realitzat de forma anònima i per tant són les víctimes els qui haurien de donar aquest pas, assenyala. Això sí, el PSOE els donarà ajuda i suport si acudeixen a la Justícia, ha assegurat.
Sánchez ha explicat que el PSOE va engegar un protocol antiacoso al maig i per tant porta només uns mesos en marxa. Considera que han faltat recursos a l'Oficina contra l'Assetjament que tramita les denúncies, però defensa que encara estan dins del termini. Aquest òrgan, subratlla, treballa amb autonomia i sense ingerències de la cúpula del partit. Defensa que és l'únic partit a Espanya que compta amb una normativa interna d'aquest tipus i rebutja lliçons de l'oposició.