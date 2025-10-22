Sánchez nega davant Feijóo que el PSOE s'hagi finançat il·legalment

Sánchez l'avisa que està "a un tris" de "cedir" escons a Abascal
MADRID, 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha atacat aquest dimecres Pedro Sánchez amb els casos de presumpta corrupció que afecten membres del PSOE i li ha preguntat si la seva formació s'ha "finançat il·legalment", a la qual cosa el cap de l'executiu ha respost rotund amb un "no".
"En nom dels milions d'espanyols honrats li pregunto: Des que vostè és secretari general, el PSOE s'ha finançat il·legalment? sí o no?", ha interpel·lat Feijóo a Sánchez en la sessió de control al Govern central del Congrés, en què l'ha titllat de ser el "president de la corrupció".
El cap de l'oposició ha tret a relluir el "lapsus" al Senat de la vicepresidenta Yolanda Díaz en què va assegurar que hi ha "govern de corrupció per estona" i ha preguntat a Sánchez què justifica que "ordeni a un alt càrrec de Correus", l'exmilitant del PSOE Leire Díez, que "s'ha de netejar sense límits perquè ningú no els investigui".
FEIJÓO: "TRACTA ELS TREBALLADORS COM UN CAIXER AUTOMÀTIC"
El president del PP ha acusat Sánchez de "tractar els treballadors com un caixer automàtic" i li ha recriminat l'anunci institucional que el Ministeri d'Habitatge ha hagut de retirar i que, a parer seu, és una "veritable vergonya". "No m'estranya que la meitat del govern demani la destitució a la ministra d'Habitatge", ha emfatitzat.
El líder del PP ha criticat que "a les famílies que no arriben a final de mes" el president els ofereixi un vídeo "per canviar l'hora". "No subestimi la intel·ligència dels espanyols", l'ha advertit, després de subratllar que el 90% de les llars ha perdut poder adquisitiu, ha pujat un 38% el preu de l'habitatge i l'executiu ha aplicat gairebé cent pujades d'impostos.
"Sap qui són els únics que viuen millor a Espanya ara? El govern, els mil assessors i tots els que anaven amb Sánchez al cotxe de les primàries", ha manifestat, per recordar que va preguntar dues vegades al president si creia que Santos Cerdán, exsecretari d'Organització del PSOE, era "honrat" i li va contestar que sí. Dit això, li ha preguntat si hi va haver finançament irregular al PSOE.
SÁNCHEZ ACUSA FEIJÓO DE "RENUNCIAR A UNA OPOSICIÓ ÚTIL"
En el seu torn, Sánchez ha respost a aquesta qüestió amb un "no" i ha afirmat que el seu executiu "governa" i "no ha renunciat a governar", en citar que dimarts el Consell de Ministres va aprovar 500 milions d'euros per als malalts d'ELA reforçant el Sistema Nacional de Dependència; l'aprovació de l'Estratègia de turisme sostenible"; o els 27 milions d'euros per als pagesos afectats pels incendis de l'estiu.
"A diferència del senyor Mazón (president de la Generalitat Valenciana) que té 9 milions d'euros al calaix sense fer servir per a les víctimes de la dana un any després", ha etzibat el cap de l'executiu als escons del PP.
Sánchez considera que Feijóo ha "renunciat a fer una oposició útil" i "a posar ordre en el seu partit" ja que "ha renunciat a exigir responsabilitats" al president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, pels cribratges del càncer, que és "la crisi més gran de confiança en el Sistema Nacional de Salut". A parer seu, hi ha hagut mentides, manipulació, mala gestió, retallades i desprotecció de les dones".
Dit això, i després d'assegurar que el PP ha "renunciat a moltes coses", el president del Govern central ha advertit el líder del PP que "està a un tris de renunciar a ser el cap de l'oposició i cedir els escons" al president de Vox, Santiago Abascal.
Segons Sánchez, el president del PP "sempre va desitjant mala sort a Espanya", tot citant les seves declaracions del 2023 sobre les pensions. Per això, ha sentenciat que Espanya "va bé" gràcies al govern de coalició del PSOE i Sumar.