Sánchez nega corrupció generalitzada a Espanya i descarta eleccions: "Com no anem a continuar?"

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(I-D) El president del Govern, Pedro Sánchez, intervé durant una sessió plenària en el Congrés dels Diputats, a 24 de juny de 2026, a Madrid (Espanya). - Gustavo Valiente - Europa Press
Assegura que mai va conèixer pràctiques irregulars, segueix confiant en Zapatero i càrrega contra les investigacions a la seva família
MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat en el Ple del Congrés que s'intenta traslladar la sensació d'una corrupció generalitzada a Espanya que ell considera falsa i per tant s'ha mostrat disposat a seguir governant i ha descartat convocar eleccions. "Per mi la pregunta no és si hem de continuar, és com vols que no continuem?", ha assenyalat.
Així, ha volgut deixar clar que "mai" no va conèixer ni hagués tolerat cap de les pràctiques corruptes que afecten a diversos dels seus col·laboradors al Govern i al partit, que mai les hauria tolerat, i que no hi ha hagut finançament il·legal en el PSOE, segons ha traslladat en la seva compareixença davant del Ple del Congrés dels Diputats per parlar de diversos casos de presumpta corrupció.
ACATA LA CONDEMNA A ÁBALOS
Respecte a la recent condemna a l'ex-ministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó coneguda aquesta mateixa setmana diu que la "respecta i acata" perquè "no ha d'haver-hi cap espai per a la impunitat de persones corruptes, siguin qui siguin".
"Mai no vaig conèixer ni hagués tolerat cap d'aquestes practiques", ha assegurat Sánchez a l'inici de la seva intervenció, recalcant que ell no fa el que, ha dit, altres li van fer a ell i a la seva família mentre governava el PP.
A continuació ha assegurat que el PSOE "no s'ha finançat irregularment" sinó que "si ha passat alguna cosa" és que "altres s'han aprofitat dels seus recursos". Finalment, ha assegurat que no acceptarà que la corrupció és "consubstancial" i per tant intentarà erradicar-la.
UNA REGUERA DE NOTÍCIES PER CONFONDRE
Sánchez s'ha queixat que en les últimes setmanes s'ha produït una "reguera de notícies judicials" en el qual es barregen "rumors, mitges veritats i mentides" que provoca "preocupació i confusió" a la ciutadania.
En aquest sentit ha volgut distingir tres qüestions "d'escala diferent" que, diu, des de l'oposició i alguns mitjans de comunicació estan intentant "barrejar" per "confondre" i "crear una sensació de corrupció generalitzada que no existeix".
En primer lloc ha parlat d'un "cas flagrant i greu de corrupció" protagonitzat per unes persones concretes que es van aprofitar de la seva posició al PSOE per "guanyar diners" en referència al condemnat Ábalos i al seu successor Santos Cerdán.
Respecte a la investigació a l'ex-president del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, ha assenyalat que segueix confiant en la seva presumpció d'innocència i considera que encara no es poden treure conclusions. A més ha defensat la feina de l'Executiu en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra, que, defensa, es va fer legalment.
Finalment s'ha queixat de les accions judicials "coordinades" que afecten a la seva dona, Begoña Gómez i el seu germà, David Sánchez i que, lamenta, "busquen afeblir l'acció de l'Executiu mitjançant atacs personals, campanyes de desinformació i mentides".
UN NÚVOL NEGRE
Per a Sánchez aquests tres elements componen "aquest núvol negre que eclipsa" el debat públic aquests dies i per tant defensa la seva continuïtat al capdavant de l'Executiu i descarta anar a eleccions. "Per mi la pregunta no és si hem de continuar, la pregunta és com vols que no continuem?", ha llançat el president provocant les queixes de la bancada de l'oposició.
Al seu judici, si encara queden "restes de corrupció" a Espanya és el seu Govern el que podrà posar-hi fi i no un de format per PP i Vox.
Sánchez ha carregat contra les causa que afecta al seu germà, assenyalant que la pròpia Guàrdia Civil assenyala que la plaça per la qual està sent jutjat va ser creada a l'octubre de 2016 i convocada al maig de 2017, durant un període en el qual "no tenia cap càrrec" al PSOE i, en la segona data, ni tan sols era diputat en Les Corts.
BEGOÑA GÓMEZ NO VA OBTENIR BENEFICIS DE LA UCM
Respecte a la seva dona, defensa que va començar a treballar a la Universitat Complutense de Madrid (UCM) l'any 2012, "dos anys abans que fos triat secretari general del PSOE", diu, i no va ingressar ni un euro per dirigir la Càtedra Extraordinària ni per desenvolupar el programari que és objecte d'investigació.
Sánchez ha subratllat a més que la investigació del jutge Juan Carlos Peinado ha estat objecte de 15 revocacions per part de l'Audiència Provincial de Madrid i ha lamentat les últimes mesures cautelars imposades, el lliurament de passaport i obligació de presentar-se cada dues setmanes en el jutjat.
Al seu judici sobrepassen "tots els límits del raonable" i fins i tot han qüestionat a la Policia Nacional en dir que es podria escapolir amb l'ajuda dels seus escortes.
En tot cas, Sánchez ha assegurat que "confiarà" en la Justícia "tot i que hi hagi actuacions" que li costa molt compartir i comprendre. "Confiaré en el sistema dels jutges del nostre país perquè sé que la immensa majoria fan una feina modèlica-". No obstant això ha demanat a la Justícia "que sigui justa".