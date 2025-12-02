Sánchez es mostra disposat a reunir-se amb Puigdemont si es reprèn el diàleg amb Junts

MADRID 2 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, s'ha mostrat disposat a reunir-se amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, si totes dues parts reprenen el diàleg, després que el partit independentista trenqués relacions amb l'executiu espanyol per l'incompliment dels compromisos acordats durant la investidura.
En una entrevista a 'Cafè d'idees' de La 2 Cat, que ha recollit Europa Press, Sánchez ha assegurat que tot i que anteriorment ja havia confirmat la intenció de reunir-se amb Puigdemont, "no s'ha donat el cas" encara, però que "aquesta trobada es produirà", si bé no ha especificat si seria a Brussel·les o a Espanya un cop que se li apliqui la llei d'amnistia.
"No s'ha produït fins ara perquè no s'ha donat l'oportunitat, però si en un futur podem tornar a restablir aquestes vies de diàleg que ara mateix no tenim, doncs tant de bo es pugui produir, perquè efectivament estarem en una fase nova de la situació política catalana", ha defensat.
Sánchez ha expressat el desig que Puigdemont "pugui tornar aviat" a Espanya, entre altres qüestions perquè entén que "la normalització total" de Catalunya "no es podrà produir fins" que no pugui trepitjar el país i pugui "exercir en plenitud els seus drets polítics".
En la seva opinió, veure's amb el líder de Junts seria "coherent" amb l'"agenda de normalització" de Catalunya i "de recuperació dels actors polítics" que compten amb "la legitimitat, amb el suport dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya", que quan voten expressen el seu vot al president d'ERC, Oriol Junqueras o al mateix Carles Puigdemont.
Preguntat sobre quan va ser l'últim cop que va parlar amb Puigdemont, ha detallat que ho va fer "fa moltíssims anys", tot i que a través d'un intermediari i mai amb ell directament, tampoc per telèfon.
"Però hem tingut un diàleg diferent a Suïssa des de fa dos anys. Malauradament s'ha trencat. I bé, doncs tant de bo en un futur el puguem tornar a restablir", ha conclòs Sánchez, després de mostrar la voluntat de recuperar "les vies de negociació" amb Junts.