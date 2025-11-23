Sánchez mostra "discrepància" amb la condemna a García Ortiz i avisa que el TC s'ha de pronunciar

El considera innocent però parlar d'indult ara "no té sentit"
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que l'Executiu "respecta les sentències del Tribunal Suprem" sobre el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, però ha manifestat la seva "discrepància" amb l'"orientació" de la sentència.
Sobre la possibilitat de concedir-li un indult, ha contestat en roda de premsa que "ara mateix no té sentit" però hi ha "altres instàncies jurisdiccionals" que poden pronunciar-se en saber-se la sentència, en al·lusió al Tribunal Constitucional.
"Crec en la innocència del fiscal general", ha insistit en una roda de premsa a Johannesburg en acabar la cimera del G20, posant l'accent que periodistes "acreditats" van afirmar en seu judicial que García Ortiz no era l'origen de les filtracions per què ha acabat condemnat per revelació de secrets d'Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
PRÒXIM FISCAL GENERAL
"Lamenten" la condemna, ha insistit el president, i ha afegit que malgrat tot ho respecta i ho acata. "En una societat democràtica com la que viu Espanya per descomptat podem manifestar la nostra discrepància sobre l'orientació d'aquesta sentència". "I jo la manifesto", ha recalcat, reiterant que endegarà el procediment per nomenar un nou fiscal, tot i que no ha aportat pistes sobre la seva identitat.
Ha dit que "hi ha altres instàncies jurisdiccionals" en què "s'hauran també de dirimir alguns aspectes una vegada es conegui el contingut d'aquesta sentència que potser puguin ser controvertits", en referència vetllada al Constitucional i posteriorment a la Justícia europea. No obstant això considera que plantejar la possibilitat d'un indult "ara mateix no té sentit".
A més, Sánchez ha carregat contra el Partit Popular, recordant les paraules del llavors senador del PP Ignacio Cosidó, que l'any 2018 va dir que podrien exercir control sobre el TS. "A mi no m'hauran escoltat mai dir, com han dit altres partits polítics, que anem a controlar la Sala Segona, que és la sala penal del Tribunal Suprem, per la porta de darrere. Per contra, assegura que el seu Govern ha estat sempre respectuós amb la independència judicial i amb les sentències del Suprem, "com no pot ser d'una altra manera".
El cap de l'Executiu ha evitat donar detalls sobre qui serà el nou fiscal --"ja ho sabran quan correspongui"-- i tampoc no ha aclarit si el nou nomenament serà imminent, en el proper Consell de Ministres de dimarts.
"Quan tinguin el nom veuran quin és el perfil", ha afegit, encara que ha dit que el seu Govern sempre ha proposat persones "amb dilatada trajectòria" jurídica com, al seu judici, és el cas del propi García Ortiz.