Sánchez menysprea la dimissió que li planteja Junts: Deixin-se de "vericuetos" i recolzin una moció amb PP i Vox

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha menyspreat la proposta que minuts abans li ha realitzat Junts perquè s'aparti i deixi pas a un altre candidat i ha demanat als independentistes que es deixin "d'històries" i, si volen, prestin els seus vots per a una moció de censura amb el PP i Vox.
En la seva rèplica a Junts, Sánchez ha qüestionat que els de Carles Puigdemont li proposin seguir l'exemple del ja exprimer ministre britànic Keir Starmer quan és el cinquè que hi ha des del Brexit. "Si Espanya avui compta amb els indicadors econòmics també és per l'estabilitat que ha portat aquest Govern", ha presumit.
Dit això, el president ha posat en valor que el PP ja reconegui a Junts com un "actor polític" per armar una majoria per a una moció de censura. "És un dels grans avanços d'aquesta legislatura i dona raó a la política de normalització" a Catalunya, ha comentat.
Per això, abans d'estar-se amb "històries" plantejant propostes de cara a la galeria, recolzi amb els seus vots una hipotètica moció de censura amb el PP i Vox. "Si volen una moció, facin-ho, però no es busquin subterfugis i plantegen una alternativa amb PP i Vox", ha insistit.
I no ha volgut acabar sense enlletgir a la portaveu de Junts que vagi donant lliçons a ERC de com ha de negociar-se amb el Govern perquè, segons ha remarcat, els escons del seu partit són tan importants com els de uns altres.