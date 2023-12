Sánchez mantindrà diverses reunions amb Puigdemont i Junqueras i prefereix que sigui un cop aprovada la llei d'amnistia

MADRID, 19 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha confirmat aquest dimarts que es reunirà amb l'expresident català i dirigent de Junts, Carles Puigdemont, i també amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, després d'haver pactat una llei d'amnistia per beneficiar els implicats en el procés amb les dues formacions independentistes.

Així ho ha assenyalat el mateix Sánchez en una conversa informal amb els periodistes en la tradicional trobada amb la premsa a La Moncloa de finals d'any. El cap de l'executiu espanyol no ha donat dates per a les trobades, que es faran per separat, tot i que diu que s'estima més que la reunió amb Puigdemont es dugui a terme un cop s'aprovi la llei d'amnistia, que ja s'ha començat a tramitar al Congrés.

Sánchez també ha assegurat que hi haurà foto d'aquestes trobades i que és un pas coherent amb el procés de negociació amb aquestes forces polítiques, amb les quals el PSOE va segellar els respectius acords per assegurar-se el suport a la investidura del líder socialista.