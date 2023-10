Sánchez mantindrà "contacte permanent" amb Illa en les properes setmanes de negociació per a la investidura

MADRID, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, mantindrà "contacte permanent" amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa, durant les properes setmanes de negociacions de cara a la investidura.

Així ho ha assenyalat el PSOE després de la reunió que tots dos han mantingut aquesta tarda a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid.

"Els contactes entre el secretari general del PSOE i el primer secretari del PSC continuaran durant les properes setmanes de forma permanent", han indicat.

La trobada s'ha dut a terme aquest mateix dimecres, el mateix dia que el PSOE ha creat una comissió negociadora per dirigir les negociacions amb els grups parlamentaris, per aconseguir els suports que necessita Sánchez per ser reelegit.

En ella estan els principals dirigents del partit, la sotssecretària general, María Jesús Montero i el secretari d'Organització, Santos Cerdán, així com els ministres en funcions, Félix Bolaños i Pilar Alegria.

Encara que Salvador Illa no està dins de la comissió, jugarà un paper important en la negociació, quant als temes de Catalunya. Un paper clau, atès que el principal escull per a la reelecció de Sánchez és Junts, que reclama una amnistia per als implicats en el procés i un referèndum d'independència, entre altres condicions.

Els socialistes han rebutjat explícitament la celebració d'un referèndum, però segueixen sense explicar la seva posició sobre l'amnistia. Per tant Illa jugarà un paper clau en un hipotètic acord amb els independentistes ja que Sánchez mantindrà "comunicació permanent" amb el líder del PSC, segons indiquen des de Ferraz.

La trobada es produeix l'endemà que Sánchez fos designat pel Rei com a candidat a la investidura, després de l'intent fallit del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El líder socialista ha iniciat aquest mateix dimecres una ronda de contactes amb els grups parlamentaris per aconseguir la majoria necessària per a la seva investidura.

La primera reunió es va produir aquest mateix dimecres amb la líder de Sumar, Yolanda Díaz, i tots dos van acordar incrementar el ritme per aconseguir un acord de Govern abans que finalitzi octubre.