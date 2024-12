Sánchez manté el seu nucli dur, però incorpora una vintena de canvis en una executiva ampliada

Ana Redondo, Diana Morant i Teresa Ribera surten de la direcció socialista

SEVILLA, 1 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha decidit mantenir els principals dirigents del seu nucli dur en la nova Comissió Executiva socialista que ha aprovat aquest dissabte en el 41è Congrés Federal del PSOE, que s'amplia lleugerament amb 49 membres nats i incorpora gairebé una vintena de noms nous.

Sánchez manté María Jesús Montero com a sotssecretària general i Santos Cerdán com a secretari d'Organització i bona part dels ministres com Félix Bolaños, Óscar Puente, Pilar Alegría, Elma Saiz, Jordi Hereu i Isabel Rodríguez .

Dels integrants del Consell de Ministres no continuen la titular d'Igualtat, Ana Redondo, ni la ministra de Ciència, Diana Morant, nova secretària general del PSOE a la Comunitat Valenciana. Tampoc està en la nova direcció Teresa Ribera, que serà designada nova vicepresidenta executiva de la Comissió Europea.

L'executiva escollida per Sánchez compta amb 17 noms nous. La delegada del Govern central a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, serà la nova secretària d'Igualtat, i el diputat per Alacant, Alejandro Soler Mur, secretari de Política Municipal.

Sánchez crea una nova secretària de Municipi del Litoral en la qual situa Anabel Mateos, d'Almeria. A Comerç i Consum col·loca Nora Abete, membre de la direcció del PSE-EE. El nou secretari de Ciència, Innovació i Universitats serà, Javier Alfonso Cendón, diputat per Lleó i molt pròxim a Cerdán.

La nova secretària de Turisme és Aroa Jilete, també dels socialistes bascos, i Enma López, regidora en l'Ajuntament de Madrid i integrant del Comitè Organitzador del Congrés Federal serà la nova secretària de Política Econòmica i Transformació Digital.

A més, la nova secretària d'Educació i Formació Professional és Ana M. Fernández Rodríguez, del PSOE de Badajoz, mentre que el secretari d'Acció Democràtica i Transparència será Borja Cabezón, també del PSOE-M. Així mateix, Manuela Berges, alcaldessa de Pedrola (Saragossa) ocuparà l'àrea de Polítiques Socials, Majors i Moviments Socials.

Sánchez també ha escollit Kilian Sánchez, senador per Tenerife, com a nou secretari de Sanitat i Consum i César Mogo, senador per Lugo, secretari del PSOE Exterior. Finalment s'hi incorporen com a nous vocals Eugenia Gómez (Cantàbria), l'exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, l'alcaldessa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, l'alcalde de Cártama (Màlaga), Jorge Gallardo i María Soledad Sánchez Jódar.

Per contra, abandonen la direcció del PSOE Marisol Mateos, Idoia Mendía, Patricia Blanquer, Pedro Casares, Luz Martínez Seijo, María Nieves Ramírez, Amparo Marco Gual, Carolina Darias i Pilar Cancela.