Sánchez manté a la nova Executiva Federal el número dos de Cerdán, Juanfran Serrano

MADRID 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha mantingut a la nova Executiva Federal del partit el que va ser la mà dreta de l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán, Juanfran Serrano, que serà el nou secretari de Política Municipal.

La llista de la nova executiva confirma els canvis anunciats en els dies previs, amb Rebeca Torró com a nova secretària d'Organització en substitució de Cerdán. No obstant això tindrà al seu costat només dos adjunts i no tres, després de la renúncia de Francisco Salazar aquest mateix dissabte davant de les acusacions de comportaments irregulars cap a les dones.

Per tant, juntament amb Torró estaran, Anabel Mateos i Borja Cabezón i també es consuma que la nova portaveu serà la secretària general del Grup Socialista al Congrés, Montse Mínguez i la portaveu adjunta Enma López.