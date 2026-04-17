Sánchez i Lula da Silva presideixen la I cimera Espanya-Brasil al Palau de Pedralbes de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, i el seu homòleg brasiler, Lula da Silva, ja estan reunits aquest divendres a Barcelona amb motiu de la I cimera bilateral Espanya-Brasil en la qual participen una desena de ministres de cada país i que se saldarà amb la signatura de diversos acords en matèria econòmica, social, i sobre innovació tecnològica i digital.
Els primers a arribar al Palau de Pedralbres han estat els ministres de les dues delegacions, que han passat uns minuts parlant de manera informal abans de l'arribada dels líders. Sánchez ha rebut Lula a les 11.00 hores amb honors militars i el president brasiler ha saludat efusivament els ministres espanyols.
Després de la foto de família, han començat les reunions en el format habitual de les cimeres, tots dos presidents en la bilateral i en paral·lel cada ministre amb la seva contrapart.
La delegació espanyola la completen les vicepresidentes segona i tercera, Yolanda Díaz i Sara Aagesen; el ministre d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo i la ministra d'Inclusió, Migracions i Seguretat Social, Elma Saiz i el ministre de la Funció Pública i per a la Transformació Digital, Óscar López.
Quan acabin les reunions, tindrà lloc la signatura dels acords, amb un primer bloc econòmic i comercial en àmbits d'especial interès com els minerals crítics i el suport a l'emprenedoria. Un altre sobre cooperació en innovació, ciència i cultura i un tercer sobre acords de caràcter social, sobre lluita contra la violència envers les dones i la igualtat racial.
Es tracta de la primera cimera a nivell de caps d'estat i de govern que Espanya manté amb un país iberoamericà i el primer de la sèrie d'actes d'aquest cap de setmana a Barcelona, que reuneix dirigents de l'esquerra d'arreu del món.