Sánchez, Lula, Boric, Petro i Orsi defensen la democràcia com "el millor camí per a la pau i la cohesió social"

MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat la democràcia com "el millor camí per a la pau i la cohesió social" en una columna que publica aquest diumenge el diari xilè 'El Mercurio', signada conjuntament pel president de Xile, Gabriel Boric, el president del Brasil, Lula Da Silva, el president de l'Uruguai, Yamando Orsi, i pel president de Colòmbia, Gustavo Petro.

"La història ens ha demostrat una vegada i una altra que la democràcia és el millor camí possible per garantir la pau, la cohesió social i les oportunitats per a tothom. Impulsar estratègies comunes en favor del multilateralisme, el desenvolupament sostenible, la justícia social i els drets humans resulta un imperatiu ètic i polític. Perquè la democràcia és fràgil si no es cuida", asseguren els líders polítics en el marc de la trobada en defensa de la democràcia que inicia Sánchez aquest dilluns a Xile.

La trobada s'inclou en la setena gira de Sánchez per Iberoamèrica des que és a La Moncloa i que el portarà a fer visites oficials a l'Uruguai i el Paraguai per continuar aprofundint en la relació i defensar la signatura de l'acord entre la UE i Mercosur. El president espanyol viatja a Santiago convidat pel Gabriel Boric, que ha organitzat aquest dilluns el fòrum 'Democràcia sempre'.

A la columna, els líders polítics admeten que la democràcia enfronta actualment "grans reptes" i esmenten alguns símptomes que demostren el "malestar profund" de la ciutadania, com ara "l'erosió de les institucions, l'avenç dels discursos autoritaris o la desafecció de la societat". "A això se sumen les persistents desigualtats, la reculada en drets fonamentals, la difusió de desinformació i discursos d'odi a plataformes digitals, i l'expansió de xarxes criminals que desafien la legitimitat de l'estat", afegeixen.

Davant d'aquest escenari, asseguren que no hi cap "l'immobilisme ni la por" i que tenen el deure actuar "amb convicció i responsabilitat" davant dels que pretenen afeblir la democràcia i les seves institucions perquè "no n'hi ha prou amb evocar la democràcia ni parlar en nom seu". "Hem d'enfortir-la, renovar-la i fer que torni a ser significativa per als que senten les seves promeses incomplertes", afirmen.

Així mateix, recalquen que la democràcia permetrà crear més oportunitats per a les generacions futures i adaptar-se als reptes globals com la IA o el canvi climàtic. "Resoldre els problemes de la democràcia amb més democràcia, sempre", asseveren.

Finalment, subratllen que defensar la democràcia "no és només resistir i protegir, sinó proposar i continuar avançant". "Aquesta és la tasca urgent del nostre temps", conclouen.