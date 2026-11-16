MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha rebut aquest dilluns el seu homòleg brasiler, Lula da Silva, al palau de La Moncloa, en una trobada que es produeix en plena campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre.
Tots dos mandataris han coincidit en la necessitat de defensar les institucions democràtiques i la cohesió social "davant l'amenaça ultradretana", segons fonts de La Moncloa, en una trobada després que Lula hagi participat en la Cimera del Clima a Antalya (Turquia).
Sánchez i Lula, que coincideixen en la defensa del sistema multilateral, han parlat sobre el futur de les Nacions Unides i l'ordre internacional i també sobre l'agenda bilateral per continuar reforçant els vincles econòmics i socials entre tots dos països.
Tot i que el PSOE pretenia fer un acte de campanya amb Lula i el president de l'Uruguai, Yamandú Orsi, perquè tots dos li traslladessin el seu suport, s'han vist obligats a cancel·lar-lo a última hora per una afonia del dirigent brasiler i només han fet la reunió institucional.
Da Silva ha guanyat les eleccions presidencials al seu país, en imposar-se per sorpresa en segona volta al candidat de la dreta Flavio Bolsonaro. Sánchez vol seguir el seu exemple i en els mítings esmenta la victòria de Lula i anima els votants a repetir-ho a Espanya.