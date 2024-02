Sánchez: "La lluita contra la corrupció ha de ser implacable, vingui d'on vingui i caigui qui caigui"

Reafirma la seva "col·laboració absoluta amb la justícia per arribar fins al final" i subratlla que "qui la fa, la paga"

MADRID, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha reiterat el compromís contra la corrupció per part del seu executiu i ha afirmat que la lluita contra la corrupció "ha de ser implacable, vingui d'on vingui i caigui qui caigui".

"Davant els que obstaculitzaven l'acció de la justícia per dificultar investigacions que els afectaven, com va passar durant l'administració del Partit Popular, avui hi ha col·laboració absoluta amb la justícia per arribar fins al final", ha indicat Sánchez aquest dissabte a Ferraz durant l'obertura de la Internacional Socialista, en la qual també ha intervingut Isabel Allende.

D'aquesta manera, Sánchez ha destacat la transparència i la col·laboració del seu govern amb la justícia durant els sis anys que fa que el PSOE és al poder, una paraules que coincideixen en temps amb la investigació vinculada a la venda de mascaretes entorn de Koldo García, assessor de l'exministre José Luis Ábalos.

Partint de com va començar el Govern de coalició, Sánchez ha destacat de l'anterior Executiu central "la corrupció", que finalment el va apartar del poder mitjançant una moció de censura.

"Un govern que va néixer, a més, de la necessitat d'acabar amb la corrupció de l'anterior administració del Govern central del Partit Popular i que ha fet, a més, de l'exemplaritat la seva bandera", ha indicat el president.

És per això que Sánchez ha remarcat que "davant els que emparaven la corrupció, expulsaven qui denunciava, transparència absoluta avui i qui la fa, la paga".

A més, ha destacat que igual que ho ha estat durant els últims sis anys de mandat, "així continuarà sent durant aquests quatre anys vinents".

"Una exemplaritat absoluta, total, que no entén de colors", ha postil·lat.