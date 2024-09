Sánchez lliura a la dona de Navalni, Yulia Navalnaya, el Premi Internacional Vanguardia 2024

També premien a Azoulay (Unesco), Escarrer (Meliá), Relat (Fira de Bacelona) i Eduardo Mendoza



BARCELONA, 30 set.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha lliurat aquest dilluns a la dona de l'opositor rus Alexei Navalni, Yulia Navalnaya, el Premi Internacional Vanguardia 2024, en una gala celebrada a Barcelona.

El Premi Sostenibilitat ha estat per a la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay; el d'Empresari de l'any per al president i conseller delegat de Meliá Hotels Internacional, Gabriel Escarrer, i el d'Innovació i Ciència se l'ha portat el director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero.

A més, el Premi Impuls Ciutats s'ha lliurat al president de Fira de Barcelona, Pau Relat; el de Cultura, a l'escriptor Eduardo Mendoza, i el Premi In Memoriam ha estat per al bioquímic Juan Oró.

A l'acte han assistit el president Sánchez; la presidenta del Congrés, Francina Armengol; el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre altres.

"UNA RÚSSIA DEMOCRÀTICA"

El polític rus va morir el passat 16 de febrer en una presó de Sibèria i Navalnaya ha assegurat que està intentant continuar la labor del seu marit i ha demanat no oblidar que cal "lluitar per una Rússia democràtica, contra el règim de Putin", i ha assegurat que al seu país hi ha molta gent que segueix lluitant contra la dictadura i a favor de la democràcia, textualment.

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, ha agraït el reconeixement, i ha destacat la importància de promoure la ciència i l'educació en l'àmbit científic, sobretot entre els nens, i ha subratllat els projectes que tenen en més de 100 països.

Preguntat pel futur del turisme, el president i el conseller delegat de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha expressat textualment que és moment de la reflexió i de posar límits: "No podem morir d'èxit, s'ha de fer una aposta pel turisme de qualitat".

"INSTRUMENTS" PER A INVESTIGADORS

L'enginyer en computació Mateo Valero, Premio Innovació i Ciència, ha celebrat la investigació capdavantera que es faci a Catalunya i a la resta d'Espanya: "Els investigadors necessitem instruments, i el millor d'ells és el computador".

El president de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha destacat que Barcelona és una ciutat amb actius únics i que la Fira s'ha convertit en "un model d'èxit de la col·laboració públic-privada", amb una gobernança de mirada llarga.

Per la seva banda, l'escriptor Eduardo Mendoza ha afirmat és optimista amb el futur del sector del llibre: "Jo crec que hi ha un cert pessimisme que no es justifica amb la xifres reals", ha expressat, i ha augurat que els llibres seguiran sent importants durant molt temps.

El nebot besnet de Juan Oró, Juan Oró Trilla, ha recollit el Premi In Memoriam i ha elogiat el llegat del premiat: "Crec que aquest premi pot servir d'inspiració a la gent més jove, científics espanyols joves, que es podrien inspirar en ell".