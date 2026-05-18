Sánchez Llibre és reelegit president de Foment del Treball

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
Josep Sánchez Llibre ha revalidat el seu tercer mandat al capdavant de Foment del Treball després de la seva reelecció com a president aquest dilluns durant l'assemblea general de proclamació del president i els vocals de la junta directiva de la patronal catalana.
En aquest acte hi han participat el president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi; la presidenta de Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel, i el president de la Federació Nacional d'Associacions d'Autònoms (ATA), Lorenzo Amor.
Sánchez Llibre, que ocupa el càrrec des del novembre del 2018, va convocar eleccions anticipades el passat 13 d'abril i la seva candidatura ha estat l'única que s'ha presentat, per la qual cosa després de ser reelegit ha afirmat que aquest serà "un mandat de continuïtat amb ambició, exigència i objectius molt clars".
El programa electoral i la proposta per a la presidència de Sánchez Llibre s'ha centrat en l'increment de la productivitat i la competitivitat de les empreses i reduir l'absentisme laboral, a través de la negociació col·lectiva i de la proposta d'un pacte a nivell estatal entre empresaris, administracions públiques i sindicats.
Altres punts clau han estat reduir la pressió fiscal per a les empreses i les famílies, amb mesures com eliminar l'impost de patrimoni; reduir i bonificar l'impost de successions o deflactar l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), a més de facilitar l'accés a l'habitatge, la simplificació administrativa o aconseguir unes infraestructures eficients.