Sánchez Llibre es presenta a la reelecció en les eleccions anticipades de Foment

DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS
BARCELONA, 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha anunciat que es presentarà a la reelecció de la presidència de Foment en les eleccions de la patronal, que s'han avançat al pròxim 18 de maig.
Ho ha dit aquest dilluns en la roda de premsa posterior a la junta directiva de la patronal a la seu de Foment a Barcelona, i en la qual ha manifestat la "voluntat" de tornar-se a presentar a les eleccions, després d'acabar aquest any el seu segon mandat.
La votació, prevista inicialment el pròxim 18 de juliol, se celebrarà finalment el 18 de maig, dos mesos abans, una data "més assequible".
ALTRES CANDIDATURES
Si sorgeix una altra candidatura, es podrà presentar fins al 8 de maig, i si no és el cas, el 15 de maig quedaria validada la reelecció de Sánchez Llibre, tot i que aleshores s'haurà de constituir de manera consensuada la junta directiva.
Preguntat per si ha detectat un possible corrent crític o oposició, el president de Foment ha explicat que no, i tot i que no sap què passarà, en l'últim mandat s'ha fet "una gran feina, mes a mes, i no han sorgit mai veus crítiques respecte a l'actual direcció".
PROJECTE
Sánchez Llibre ha justificat la decisió de tornar-se a presentar per tres raons: la il·lusió personal, la complicitat de la junta directiva de Foment i el "gran projecte empresarial" en marxa.
"Tenim un gran projecte empresarial per part de Foment per a Catalunya, des de la perspectiva que encara hi ha molta feina a fer que encara no hem liquidat", ha explicat.
En aquest sentit, el projecte a la reelecció del càrrec del president es basa en tres punts: la llibertat empresarial, la defensa de la propietat privada i garantir la seguretat jurídica de les inversions privades.
5 CLAUS
Alhora, també ha enumerat 5 punts claus en les quals basarà el programa electoral i la seva proposta a la presidència, i que passen per incrementar la productivitat i competitivitat de les empreses i reduir "dràsticament" l'absentisme laboral, a través de la negociació col·lectiva i de la proposta d'un pacte a nivell estatal entre empresaris, administracions públiques i sindicats.
"És un tema que ens amoïna moltíssim, potser és el tema que més ens amoïna" tant des del punt de vista dels autònoms, de les petites i mitjanes empreses i de les grans companyies, ha defensat.
Altres punts clau són reduir la pressió fiscal per a les empreses i famílies, amb mesures com eliminar l'impost de patrimoni, reduir i bonificar l'impost de successions o deflactar l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), a més de facilitar l'accés a l'habitatge, la simplificació administrativa o aconseguir unes infraestructures eficients.