Sánchez Llibre (Foment) veu més "business friendly" el govern d'Illa que el d'Aragonès

Creu que Sánchez no hauria proposat reduir la jornada laboral si no governés en coalició

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha comparat els executius del president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del seu antecessor, Pere Aragonès, i ha afirmat que el del socialista és més "business friendly", remarcant-ne la valentia, al seu parer, per anunciar aquest dimarts l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat.

"Que el govern del senyor Illa hagi estat capaç i hagi tingut la valentia d'anunciar ahir l'ampliació de l'aeroport, per a nosaltres això té un valor fonamental, té un valor que és el que va dir durant la campanya electoral, que sempre va dir o va donar a entendre que l'ampliació de l'aeroport seria una realitat", ha afirmat en una entrevista d'aquest dimecres a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Ha afirmat que Foment va treballar en l'etapa del republicà durant un any amb una comissió que es va traduir en 11 propostes per a l'enclavament, però que l'acord no va ser possible: "Allò va ser, jo crec, un desencantament i una pèrdua de confiança de la credibilitat empresarial que podia tenir el senyor Aragonès".

Preguntat per les crítiques de Foment a algunes mesures de la Generalitat, Sánchez Llibre ha expressat que són contraris a l'increment de l'impost de transmissions patrimonials o de la taxa turística, però també ha assegurat que no li "cauen els anells" per, en les seves paraules, aplaudir Illa per altres iniciatives, com l'ampliació de l'aeroport.

Ha descartat que amb futurs executius l'ampliació es tiri enrere si la Comissió Europea dona el seu vistiplau i confia que el 2031 comenci el projecte.

REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL

Preguntat per la reducció de la jornada laboral, ha reiterat que la mesura és un "capritx" de la vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i ha afirmat que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, si no governés en coalició no hauria presentat la mesura.

Sobre pactes entre la sociovergència del PSC i Junts, ha insistit que en "algunes qüestions" es podrien produir i ha apuntat que si hi ha pressupostos entre el PSC amb els Comuns i ERC, aquests, textualment, no agradaran del tot a Foment però que també els aplaudiran perquè és el que necessita Catalunya.