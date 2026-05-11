Llibre (Foment) veu com un "atemptat" al benestar la manca d'inversió a Rodalies

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha criticat aquest dilluns la manca d'inversió a Rodalies, la qual considera com un "atemptat al benestar dels ciutadans", i ho ha englobat en un dèficit d'inversions a Catalunya que qualifica d'escandalós.
"Sap quin dèficit tenim amb Rodalies des de l'any 2022 fins al 2026? El 2022 es va quedar que hi hauria 8.000 milions d'inversions a Rodalies, i sap quants se n'han fet? 2.500", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha demanat a totes les formacions parlamentàries catalanes un "acord unitari" per revertir el que considera que és un dèficit d'inversions a Catalunya.
Sobre els tipus impositius en el sector empresarial, Sánchez Llibre ha alertat que les empreses necessiten un ecosistema fiscal que permeti invertir i ha plantejat un objectiu global que va en la direcció de "menys impostos", i ha proposat fer desaparèixer l'impost de patrimoni i més facilitats amb el de successions.
"Entenem, doncs, que a Catalunya en aquests moments vivim una situació d'ofec fiscal, jo sempre dic d'un infern fiscal, que jo sé que això no agrada quan ho sent l'administració, quan ho sent el Govern de la Generalitat o el Govern de l'Estat, però és veritat".