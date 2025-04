Sánchez Llibre (Foment) valora "positivament" el pla d'Illa davant els aranzels i l'estudiarà

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha valorat "positivament" el pla del president de la Generalitat, Salvador Illa, per fer front als aranzels imposats pels Estats Units a la Unió Europea i ha dit que la patronal estudiarà el paquet de mesures anunciades.

Ho ha dit aquest dilluns en unes declaracions als mitjans després d'una reunió entre Illa i els agents socials i econòmics, en què el president els ha explicat que mobilitzaran 1.500 milions en ajuts i crèdits davant els aranzels.

Així mateix, Sánchez Llibre ha explicat que el Govern s'ha mostrat "obert" a que patronals i sindicats facin propostes per millorar el paquet de mesures.

A parer seu, el més important és no caure en la sobreactuació i no precipitar-se en un context que, segons ell, oferirà una "finestra d'oportunitats" per al conjunt d'Europa.

"No tindrem més remei que posar-nos les piles per no caure en recessió", ha assegurat després de defensar una ràpida i immediata reindustrialització de l'economia.