Sánchez Llibre (Foment) troba una "molt mala notícia" la falta de pressupostos

Defensa que les eleccions catalanes "han d'anar sobre economia i no d'altres coses"

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha advertit que la falta de pressupostos a la Generalitat i a l'Estat és "una molt mala notícia" i de les conseqüències econòmiques i socials que això suposa.

En una entrevista d'Europa Press, ha subratllat l'impacte dels comptes en la solvència, l'estabilitat, les inversions i l'ocupació, i ha vinculat els dos projectes: "No hi ha pressupostos al Govern central com a conseqüència que no n'hi ha a Catalunya".

També ha destacat els efectes de la desigualtat, "l'amenaça més important que té l'economia espanyola" en un context de perspectives macroeconòmiques molt positives, diu.

Sánchez Llibre ha reclamat flexibilitat als partits, que "haurien pogut probablement conformar majories alternatives" pensant en el bé comú i impulsar els pressupostos, però ho veu impossible i impensable a Catalunya i a tot Espanya.

TRES MACROPROJECTES PER A CATALUNYA

Preguntat per les divergències entre el PSC, ERC i els Comuns sobre el Hard Rock i el seu impacte en les negociacions, ha respost que és "una qüestió que no té res a veure" amb els pressupostos, sinó amb acords polítics.

Ha lamentat que no es materialitzi en aquesta legislatura, i també dos "incompliments flagrants" més, a banda del Hard Rock: l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i el Quart Cinturó, tres macroprojectes defensats per la patronal.

UNA "GRAN" CRISI PER LA SEQUERA

Sánchez Llibre ha defensat que les eleccions catalanes "han d'anar sobre economia i no d'altres coses" i ha instat els partits a plantejar propostes en aquest sentit.

Ha advertit d'una "crisi econòmica de gran magnitud" per la sequera (n'ha destacat l'impacte en els sectors turístic, agroalimentari i primari) i ha tornat a exigir la interconnexió del riu Ebre amb l'àrea metropolitana de Barcelona.

Foment presentarà propostes per als programes electorals dels partits amb quatre pilars: lideratge econòmic de Catalunya; reindustrialització i augment de la grandària de les empreses; competitivitat internacional, i "reforçar el rol de l'empresari".

El president de la patronal ha reiterat la necessitat d'una política fiscal competitiva, que a parer seu inclou un tipus reduït per als beneficis no reinvertits, llibertat d'amortització, deflactar l'IRPF i enfortir la "lluita contra l'economia submergida".

CHERY, "EN SAFATA"

Sánchez Llibre és optimista pel que fa a la capacitat de lideratge econòmic de Catalunya a l'Estat i a Europa, i l'ha situat "en la primera línia de la política industrial espanyola" malgrat que veu els governs de Madrid, Andalusia i la Comunitat Valenciana més àgils i 'business friendly'.

Preguntat per l'establiment de l'automobilística xinesa Chery als antics terrenys de Nissan a la Zona Franca, ha respost que té "bones sensacions amb el tema, i tant la Generalitat com l'Estat treballen en la bona direcció".

"Els ho hem posat en safata. Ara les administracions ho han de rematar", ha avisat en referència a la tasca de Foment, i ha augurat textualment que el projecte pot arribar a bon port.

DIÀLEG SOCIAL I YOLANDA DÍAZ

Sánchez Llibre ha assegurat que les relacions entre les patronals i els sindicats catalans han estat "un exemple" de com ha de funcionar el diàleg social, i creu que la Generalitat hi ha tingut un paper rellevant.

Ha dit que n'està "agradablement satisfet", ha qualificat de moderadament bons els resultats obtinguts i també ha constatat acords en increments salarials.

Les patronals Foment i Pimec i els sindicats UGT i CCOO de Catalunya van arribar a un acord per als pressupostos catalans 2024 (que no van obtenir l'aval parlamentari) i també els del 2023, aprovats aleshores amb el suport del PSC i dels Comuns.

Respecte a l'Acord Interprofessional de Catalunya (AIC), vençut des del 2020 per falta d'entesa, ha respost que s'han fet "diferents reunions, però no s'ha arribat a conclusions" entre Foment i els sindicats.

En canvi, ha acusat la vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz (Sumar), d'"imposar criteris econòmics als empresaris saltant-se el diàleg social" i l'ha descrit com la pedra a la sabata del president, el socialista Pedro Sánchez.

EL SEU FUTUR A FOMENT

Sobre si optarà a revalidar la presidència de Foment si s'elimina el màxim de dos mandats, Sánchez Llibre s'ha limitat a contestar: "D'aquí a dos anys qui ho sap? On serem d'aquí a dos anys?".

S'ha mostrat satisfet per la seva tasca al capdavant de la patronal catalana i s'ha desvinculat de la reforma dels estatuts de l'entitat per ampliar el topall de mandats: "No ha estat promogut per mi".