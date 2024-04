Sánchez Llibre (Foment) trasllada a Puigdemont les propostes de la patronal pel 12M

Plantegen una fiscalitat més competitiva, executar inversions i més seguretat jurídica



BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, s'ha reunit a Perpinyà (França) amb l'expresident de la Generalitat i cap de llista de Junts+ per al 12 de maig, Carles Puigdemont, per traslladar-li les propostes de la patronal per a aquests comicis.

En un comunicat aquest dilluns, l'organització ha explicat que durant la trobada s'han tractat qüestions com la necessitat d'"una fiscalitat més competitiva", l'execució d'inversions o un augment de la seguretat jurídica.

La patronal ha explicat que aquesta trobada s'"inclou en la normalitat institucional" i ha recordat que es reunirà amb tots els caps de llista que desitgin rebre les seves propostes.

Sánchez Llibre ha traslladat a Puigdemont un document amb 465 propostes de Foment del Treball, i durant la conversa "s'han valorat les necessitats i horitzons del teixit empresarial català".

Per part de Junts+ també hi han participat Jordi Turull, Albert Batet i Anna Navarro, mentre que de Foment del Treball hi havia el secretari general, David Tornos, i els vicepresidents Baldiri Ros, Mar Alarcón, Xavier Panés, Santiago García-Nieto, Josep Maria Gardeñes i Cinta Pascual.