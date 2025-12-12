Publicat 12/12/2025 18:39

Sánchez Llibre (Foment) es reuneix amb el president andalús Juanma Moreno

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, amb el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno
FOMENT

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, s'ha reunit aquest divendres amb el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, a la seu de la patronal catalana.

Tots dos han "valorat el moment positiu" en el qual es troben les relacions econòmiques entre Catalunya i Andalusia, a banda de les oportunitats que s'obren en diferents àmbits, ha explicat la patronal aquest divendres en un comunicat.

La visita del president andalús i copresident del Comitè Europeu de les Regions (CdR), té lloc poc després de la seva participació en el ple d'aquest organisme a Brussel·les, en què va instar les regions a alçar "la veu" perquè siguin tingudes en compte davant el pla de la Unió Europea d'adaptació al canvi climàtic.

