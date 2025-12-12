Sánchez Llibre (Foment) es reuneix amb el president andalús Juanma Moreno

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, s'ha reunit aquest divendres amb el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, a la seu de la patronal catalana.
Tots dos han "valorat el moment positiu" en el qual es troben les relacions econòmiques entre Catalunya i Andalusia, a banda de les oportunitats que s'obren en diferents àmbits, ha explicat la patronal aquest divendres en un comunicat.
La visita del president andalús i copresident del Comitè Europeu de les Regions (CdR), té lloc poc després de la seva participació en el ple d'aquest organisme a Brussel·les, en què va instar les regions a alçar "la veu" perquè siguin tingudes en compte davant el pla de la Unió Europea d'adaptació al canvi climàtic.