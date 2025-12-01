Sánchez Llibre (Foment) reivindica a Roma una aliança per reforçar la competitivitat europea

La relació Espanya-Itàlia supera els 74.000 milions anuals en intercanvis comercials
BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball i de la Societat Barcelonina d'Estudis Econòmics i Socials (Sbees) de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha reivindicat aquest dilluns a Roma una aliança estratègica per reforçar la competitivitat europea.
Ho ha dit al Campidoglio de Roma durant la inauguració del XXI Fòrum de Diàleg Espanya-Itàlia, un espai de cooperació bilateral iniciat el 1999 i organitzat conjuntament amb la CEOE i l'Agència d'Investigació i Legislació.
PLANAS I EL SEU HOMÒLEG ITALIÀ
Hi han assistit l'ambaixador d'Itàlia a Espanya, Giuseppe Buccino; l'ambaixador d'Espanya a Itàlia, Miguel Ángel Fernández-Palacios; el president de Confindustria, Emanuele Orsini, i el president de la CEOE, Antonio Garamendi.
També hi han estat els màxims responsables governamentals en matèria agrícola: el ministre espanyol d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i el ministre italià d'Agricultura, Sobirania Alimentària i Boscos, Francesco Lollobrigida.
Sánchez Llibre ha destacat que el Fòrum "s'ha convertit en un espai imprescindible de reflexió estratègica entre els dos països, que representem el 25% del PIB de la Unió Europea" i que, segons ell, han de liderar la productivitat i competitivitat del sud d'Europa.
RELACIÓ ESPANYA-ITÀLIA
En el seu discurs, ha subratllat la relació econòmica entre Espanya i Itàlia, que supera els 74.000 milions d'euros anuals en intercanvis comercials.
"En un món incert, la nostra aliança és una fortalesa que hem de defensar. Units, convertim els reptes en oportunitats de creixement compartit", ha defensat.
L'edició aquest any del Fòrum Espanya Itàlia ha comptat amb el suport d'Acea Energia, Ariston Group, Banc Sabadell, Cellnex, Enel, Gruppo FS, Intesa Sanpaolo, Mundys, PwC, Solaria, Tim i Vueling.