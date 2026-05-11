Sánchez Llibre (Foment) reivindica el paper de Tarragona en el mapa econòmic català i mediterrani

TARRAGONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reivindicat aquest dilluns en l'acte institucional de Foment Empresarial de Tarragona (FOET) el seu paper com a "gran lobby empresarial del territori" i el de Tarragona dins el mapa econòmic català i mediterrani, especialment pel potencial logístic del Port de Tarragona i les oportunitats derivades del corredor mediterrani.
Durant la seva intervenció, Sánchez Llibre ha destacat que la FOET ha d'esdevenir una gran defensora dels empresaris, dels autònoms i dels emprenedors del territori, a més d'"un lobby influent capaç de dialogar i fer pressió davant les administracions per garantir més competitivitat, més inversions i més ocupació", informa Foment en un comunicat aquest dilluns.
També ha instat a reforçar la competitivitat empresarial amb una fiscalitat més favorable a la inversió, menys burocràcia i un entorn 'business friendly' que faciliti el creixement de les empreses.
Per la seva banda, el president de Foment Empresarial de Tarragona, Xavier Rigau, ha destacat la necessitat de construir "una patronal moderna, útil i oberta a tot el teixit empresarial del territori".
El líder patronal del Camp de Tarragona ha posat en valor la força del teixit industrial tarragoní: química, instal·ladors, constructors, transportistes, arts gràfiques, etc.
L'acte també ha comptat amb la participació del president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, i de la directora territorial d'Empresa i Treball, Mar Giné, que han coincidit a destacar "el moment d'oportunitat econòmica que viu el territori i la importància de reforçar els espais de col·laboració públic-privada".