Sánchez Llibre (Foment) reclama un "pacte d'estat" industrial impulsat per Catalunya i el País Basc

Reclama "acompassar" la transició energètica amb les necessitats de la indústria

BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat als grups del Congrés un "pacte d'estat" per a la reindustrialització impulsat per Catalunya i el País Basc.

Durant la seva intervenció en la jornada 'World in Progress' organitzada pel grup Prisa, ha defensat que Espanya té una "gran possibilitat" de reindustrialitzar-se i de guanyar la màxima competitivitat amb l'aplicació de les mesures plantejades en els informes Draghi i Letta.

Ha afirmat que Espanya necessita aquest pacte d'estat imperiosament, i ha advertit que el lideratge de la Generalitat de Catalunya i del Govern del País Basc seria "l'única manera possible" d'assolir el consens que, a parer seu, les actuacions requereixen.

"Hem d'exigir als polítics que en moments delicats, en moments difícils, cal fer espatlla", ha defensat, mentre que ha dit que els empresaris exposen els seus recursos i patrimoni, la qual cosa els converteix en un pilar fonamental de l'estat del benestar.

ENERGIA

Sánchez Llibre ha insistit a "acompassar" la transició energètica i climàtica a les necessitats de la indústria espanyola, i ha insistit a allargar la vida útil de les centrals nuclears catalanes més enllà del 2030.

"El problema és que no tindrem energia", ha alertat, i ha equiparat la política energètica amb la gestió hídrica de Catalunya de l'última dècada, durant la qual, a parer seu, els executius catalans no han plantejat les inversions necessàries.

Ha assegurat que hi ha moltes companyies petroquímiques, farmacèutiques i siderúrgiques a Catalunya que ja estan pensant "en deslocalitzar-se a altres territoris espanyols o portuguesos perquè no hi haurà problemes de subministrament energètic".