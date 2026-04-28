Sánchez Llibre (Foment) reclama mantenir l'energia nuclear com a "garantia de subministrament"

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat mantenir la "garantia de subministrament d'energia elèctrica que proporciona l'energia nuclear", informa la patronal en un comunicat aquest dimarts.
Ho ha dit durant un viatge a Brussel·les (Bèlgica) on l'organització ha traslladat a les institucions comunitàries la "necessitat de revisar l'execució de la transició energètica perquè sigui compatible amb la competitivitat industrial", a més de la seguretat de subministrament i l'objectiu de neutralitat climàtica.
Per això, la patronal assenyala que cal evitar l'aturada i el desmantellament de les centrals nuclears d'Almaraz (Càceres), Trillo (Guadalajara), Cofrents (València), Vandellòs i Ascó (Tarragona).
Ha dit que estendre la vida útil de les centrals nuclears "tindria un impacte clarament positiu sobre l'economia espanyola" i permetria contenir el preu de l'electricitat.
Sánchez Llibre ha subratllat que no es pot "esperar més per anunciar l'ampliació del cicle productiu" de les centrals nuclears.