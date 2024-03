Sánchez Llibre (Foment) reclama un govern del PSC i Junts a Barcelona i lamenta la manca d'acord

BARCELONA, 27 març (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat un govern per a Barcelona integrat pel PSC i Junts: "Em fa patir que a Barcelona no s'hagin posat d'acord", ha dit en una entrevista d'Europa Press.

Ha qualificat de molt positiu el canvi en l'executiu municipal amb la sortida de la ja exalcaldessa i líder de BComú, Ada Colau, i ha defensat que "Barcelona pot recuperar la capitalitat i el prestigi internacional".

Les converses entre el PSC i Junts es van refredar quan l'alcalde, Jaume Collboni, va intensificar les negociacions amb ERC i BComú per formar govern i aprovar els comptes: va ser quan Junts va paralitzar les converses amb els socialistes i va decidir situar-se a l'oposició.

Collboni no va aconseguir aprovar el seu projecte de pressupostos en el ple de divendres, en comptar únicament amb el suport d'ERC, i per això se sotmet a una qüestió de confiança per aprovar-los de manera automàtica el 2 de maig.

L'aval dels Comuns era decisiu per aconseguir la majoria del consistori sobre els comptes, però els de Colau els van rebutjar en no haver pactat la seva entrada al govern.