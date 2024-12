Sánchez Llibre (Foment) rebutja més "pressió fiscal" i demana acabar amb l'excés de burocràcia

Mostra el seu rebuig a reduir la jornada laboral de manera "uniforme per llei"

BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat "no es pot seguir incrementant la pressió fiscal sense reduir la despesa corrent de les diferents administracions públiques" i ha demanat acabar amb l'excés de burocràcia.

"Estem al límit del fiscalment suportable", ha dit aquest dilluns en el lliurament dels XVII Premis i Medalles d'Honor de Foment del Treball, un acte en el qual han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

També han acudit el delegat del Govern, Carlos Prieto; els consellers Alícia Romero i Miquel Sàmper, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre altres.

"Avui, l'excés de burocràcia i la seva lentitud són factors que ens fan poc productius i competitius. Els demano que actuïn, així no podem seguir o la recaptació fiscal anirà disminuint per asfíxia dels contribuents", ha lamentat.

En aquest sentit, ha valorat "molt positivament les intencions" de la Generalitat, que ha situat la reforma de l'administració com un dels objectius prioritaris de la seva acció de govern.

Sobre la reducció de la jornada laboral, Sánchez Llibre ha dit que la patronal no està en contra de la reducció de la jornada laboral "per principi, sinó de la reducció de la jornada de treball generalitzada i uniforme per llei".

INVERSIÓ INDUSTRIAL

Així mateix, ha demanat una "política fiscal incentivadora de la inversió industrial", i ho ha exemplificat amb la introducció de la llibertat d'amortització.

"Hem d'estar molt atents al futur de la indústria de l'automòbil i del futur del cicle productiu de les centrals nuclears de Vandellós i Ascó (Tarragona), que no oblidem donen cobertura al 58% de la demanda energètica a Catalunya", ha afegit.

Al seu parer, és necessari intensificar la col·laboració públic-privada: "O tindrem dificultats per finançar infraestructures, i el que és molt important també, tindrem dificultats per finançar la sanitat, habitatge i altres drets bàsics".