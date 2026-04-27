Sánchez Llibre (Foment) qualifica Junts de "mur de contenció" que ha evitat una crisi a Espanya

BARCELONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha afirmat aquest dilluns que Junts i el seu líder, Carles Puigdemont, han actuat com un "mur de contenció" que ha evitat una crisi a Espanya en cas que haguessin tirat endavant el que considera propostes filocomunistes de Sumar, com la reducció de la jornada laboral.
"Ja sé que és molt dur, però gràcies al senyor Puigdemont i gràcies a Junts han donat la possibilitat que Espanya no entrés en una crisi econòmica com l'economia francesa quan van plantejar les 35 hores per llei", ha dit en una entrevista a La 2Cat recollida per Europa Press.
Ha expressat que el pacte entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i Puigdemont per a la investidura del primer "no ha donat bons resultats econòmics" i ha insistit en els acords entre el PP i Junts, com el pacte del Majestic del PP i CiU, que aquest dimarts compleix 30 anys.
CONSORCI D'INVERSIONS
Preguntat per la no presència de Foment del Treball en l'acte de presentació del Consorci d'Inversions de dilluns passat, Sánchez Llibre ha explicat que la Generalitat no va convidar Foment a participar-hi, sinó "a escoltar".
Ha explicat que va parlar tant amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, com amb la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, i que no li van donar cap "motiu", però que està a favor de crear-lo i de tot allò que millori les inversions de l'Estat a Catalunya.
JUDICI A JORDI PUJOL
Sobre el fet que l'Audiència Nacional (AN) jutgi aquest dilluns l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol pel presumpte enriquiment il·lícit de la seva família, s'ha mostrat sorprès amb la citació en persona i ha assegurat que està "totalment convençut" que l'exmandatari quedarà exonerat.
"Crec sincerament que no està en condicions de poder anar a un judici d'aquesta importancia", ha dit.
REGULARITZACIÓ DE MIGRANTS
Preguntat per la regularització extraordinària de migrants, Sánchez Llibre ha celebrat la mesura i ha qualificat de "fonamental" la immigració per al sector empresarial català tot i que ha afirmat que li hauria agradat un pacte entre el PSOE i el PP.
Quant a la seva posició sobre la idea de 'prioritat nacional' --d'accés als serveis públics per a qui tingui nacionalitat espanyola davant els immigrants-- que han pactat el PP i Vox en els acords per formar els governs d'Extremadura i Aragó, ha evitat pronunciar-se.
Considera un "error" que la Generalitat hagi retirat la proposta amb incentius als professionals sanitaris perquè redueixin la durada de les baixes laborals i ha assegurat que hi ha molta picardia amb les baixes d'entre 1 i 3 dies.