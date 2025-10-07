Sánchez Llibre (Foment) qualifica d'"estat policial" la proposta del control horari de Díaz

Acusa la ministra de "saltar-se la negociació col·lectiva"
BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha qualificat d'"estat policial" el control horari que contemplava el projecte de llei de reducció de la jornada laboral impulsat per la vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, tombat al Congrés el passat 10 de setembre.
Ho ha dit aquest dimarts en un esmorzar informatiu organitzat pel Fòrum Europa Tribuna Catalunya, presentat per la presidenta i consellera delegada de Vueling, Carolina Martinoli, en el qual ha insistit en tres punts perquè les economies catalana i espanyola gaudeixin de bona salut: incrementar la productivitat, una fiscalitat competitiva i evitar el tancament de la central nuclear d'Almaraz.
En aquest sentit, s'ha mostrat molt crític amb la ministra Díaz, qui ha acusat de "saltar-se la negociació col·lectiva", en al·lusió al fet que el Govern central hagi aprovat la tramitació urgent del projecte de reial decret que regularà el nou registre de la jornada després que el Congrés derogués el projecte de llei.
Ha agraït a Junts la seva oposició al projecte de llei a la cambra baixa, i ha assegurat que la patronal farà "tot el possible als tribunals i en la fase d'al·legacions" per evitar que el reial decret prosperi.
Preguntat sobre el control de les hores extra que contemplava el projecte de llei, Sánchez llibre ha destacat que és "fals" que les empreses no les paguin: "Es va acabar dient que un és un delinqüent i que l'altre defrauda", ha remarcat el president de Foment, qui ha demanat, textualment, més respecte als empresaris.
LLOANCES A LA "VALENTIA" D'ILLA
Durant el discurs, Sánchez Llibre ha lloat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per la seva "valentia" apostant per l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, argumentant, en les seves paraules, que ho va fer durant la campanya electoral i després com a president.
El president de la patronal catalana ha especificat que aquest projecte estratègic aportarà gairebé dos punts més al PIB català (1,8%), del 6,8% actual al 8,6%, uns 5.000 milions d'euros anuals i 45.000 llocs de feina directes.
PRESSUPOSTOS
Sobre la pròrroga dels pressupostos a Catalunya, ha assegurat que confia en l'"habilitat" d'Illa i en la complicitat dels seus socis parlamentaris, alhora que ha reclamat buscar aquesta sintonia amb Junts i el PP.
Ha ressaltat que tant Catalunya com Espanya necessiten aprovar uns pressupostos perquè hi hagi estabilitat política i perquè l'economia sigui més competitiva, cosa que a parer seu passa per "incrementar la productivitat, que està per sota de la mitjana europea".
Així mateix, ha demanat reformes per tenir una "fiscalitat competitiva": "Els catalans vivim un infern fiscal en comparació amb la resta de comunitats autònomes", ha criticat Sánchez Llibre, qui aposta per una reducció de l'IRPF.
ENERGIA NUCLEAR
Finalment, ha mostrat preocupació per la urgència d'allargar la vida de la central nuclear d'Almaraz, el tancament de la qual està previst per al 2027, en al·legar que la desaparició de l'energia nuclear a Espanya "suposaria un augment de 5.000 milions d'euros en el cost de l'energia industrial de les empreses".
"Si no apostem per l'energia nuclear, tindrem una gran apagada industrial. Ja ho vam viure fa uns mesos i vam veure les conseqüències que podria tenir", ha afirmat.