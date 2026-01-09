Sánchez Llibre (Foment) qualifica de "clarament insuficient" el nou model de finançament

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha qualificat de "clarament insuficient" el nou model de finançament autonòmic acordat entre el Govern central i ERC en considerar que no resol els dèficits que té Catalunya en finançament i inversió en infraestructures, en les seves paraules.
La patronal ha recordat que el seu posicionament sobre aquest acord, que suposaria 4.700 milions d'euros extra per a Catalunya, s'ha centrat a reclamar una Agència Tributària Catalana que recapti, gestioni, liquidi i inspeccioni tots els impostos generats al territori, informa en un comunicat aquest divendres.
Ha alertat que la manca d'inversió en infraestructures en els darrers 14 anys suposa un dèficit de 42.500 milions d'euros, i ha criticat que el model vigent des del 2009 i caducat el 2014 ha demostrat ser "perjudicial per a totes les comunitats autònomes".
"Si bé és positiu per a Catalunya accedir a més finançament, no veiem el canvi de model que cal per millorar el seu finançament i incrementar les inversions en infraestructures", ha argumentat Sánchez Llibre.
El president de Foment considera necessari que aquests 4.700 milions d'euros extra "serveixin per abaixar impostos i implementar polítiques públiques que ajudin a millorar la productivitat, a més d'alleujar la pressió a la qual són sotmeses les famílies".