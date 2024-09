Sánchez Llibre (Foment) preveu una "gran apagada industrial" a Catalunya sense l'energia nuclear

Diu que se senten "còmodes" amb el govern d'Illa



BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha advertit aquest divendres que hi haurà una "gran apagada industrial" el 2030 a Catalunya si les nuclears no amplien el seu cicle de vida productiu.

"Sense l'energia nuclear Catalunya no prosperarà", ha dit en el II Fòrum BCN! Desperta de 'Crónica Global', 'Metrópoli' i 'El Español', que se celebra des de dimecres al CaixaForum Macaya de Barcelona.

Ha avisat que, si és així, Catalunya serà en el futur un balneari de tot Espanya i Europa, en les seves paraules, perquè la gent s'hi pugui retirar.

En matèria de renovables ha advertit que Catalunya està "francament, molt malament" i ha retret al govern de Pere Aragonès la seva gestió.

Preguntat per la política del Govern central, s'ha mostrat partidari de la transició energètica i de la descarbonització, però ha avisat que ha d'estar alineada amb la política industrial: "Les empreses són les que són, tenim les que tenim, i encara no estan disposades, o no estan en disposició de poder prescindir de la nuclear".

RECUPERAR POTENCIALITAT

El president de la patronal ha insistit que Cataluya "té potencialitat, resiliència i resistència" perquè el 2030 pugui arribar al 25% del pes industrial, però ha demanat impulsar mesures per aconseguir-ho.

Ha assegurat que la patronal catalana se sent "còmode" amb el govern de Salvador Illa i ha augurat que, en els pròxims quatre anys, encara ho estaran més.

Considera que a Catalunya "ha baixat notablement la capacitat i el pes industrial" i ho atribueix a les deslocalitzacions, a una política industrial ineficaç del Govern central i la Generalitat, i a un excés de regulació i burocràcia.