Sánchez Llibre (Foment) lluitarà perquè la Copa Amèrica continuï a Barcelona

L'AVE defensa que les institucions valencianes "apostin fort" per tornar a acollir la competició

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat aquest dijous que la patronal lluitarà perquè la Copa Amèrica es quedi a Barcelona "passi el que passi i caigui qui caigui".

Ho ha dit en unes declaracions als mitjans davant l'Estació de Sants, a Barcelona, després d'un acte empresarial per exigir la culminació del corredor mediterrani i després del rebuig de l'Ajuntament de Barcelona d'optar a organitzar la pròxima edició de la competició.

Sobre la voluntat del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de tornar-la a acollir, Llibre ha manifestat que intentaran que "es quedi a Barcelona i no vagi a altres capitals espanyoles" perquè la catalana no es pot permetre aquest luxe, en les seves paraules.

El president de Foment ha criticat el que veu com un gir en la posició del consistori català respecte a la Copa Amèrica: "Diumenge el tinent d'alcalde valorava molt positivament la competició i no entenc que en 48 hores aquest senyor hagi canviat d'actitud".

Preguntat per si dona per perduda la competició, Llibre ha respost que no, i que persistiran: "Fa 6 anys vaig lluitar per l'aeroport, i finalment el senyor Illa ha dit que el desbloquejarà. Ara, tot i que hi hagi hagut una persona que ha canviat d'actitud, continuarem lluitant", ha advertit.

EMPRESARIS VALENCIANS

El secretari general de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), Diego Lorente, ha destacat que la celebració de la competició a València els anys 2007 i 2010 va suposar "un abans i un després per a la ciutat i la Comunitat Valenciana i va ser un model d'èxit".

Per això, demana a les institucions valencianes que en aquesta nova oportunitat "apostin fort" per acollir la competició.

Respecte a la rivalitat entre les dues associacions d'empresaris, la catalana i la valenciana, ha manifestat que "la Copa Amèrica anirà on les institucions ho posin fàcil i on els que organitzen la competició decideixin que s'estableix".