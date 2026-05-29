Sánchez Llibre (Foment) lamenta que la situació política no afavoreix la confiança empresarial

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha afirmat aquest divendres que l'actual situació política a Espanya no afavoreix la confiança empresarial i ha qualificat d'"impensable" que una societat moderna es pugui governar sense pressupostos i prorrogui els comptes any rere any.
Ho ha dit en preguntar-li pels casos de presumpta corrupció dins les files del PP i el PSOE després d'assenyalar que el creixement econòmic d'Espanya i Catalunya es deu a la resiliència dels empresaris, ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha cridat els partits majoritaris a explorar pactes per aconseguir uns nous pressupostos generals de l'Estat (PGE) i ha afirmat que s'"hauria de posar un límit" a la pròrroga dels pressupostos i que aquests no es prorroguin any rere any (els actuals daten del 2023).
Sobre la relació amb la Generalitat, ha expressat que Foment no vol estar "confrontat" amb el Govern i ha demanat construir un espai de diàleg per reduir la pressió fiscal a Cataluya.
Ha demanat a tots els partits amb representació al Parlament que s'uneixin per arribar a un acord que fixi el que és un "sostre elevat" del que és un bon finançament i posar fi al que considera el que és un maltractament de l'Estat amb les inversions a Catalunya.