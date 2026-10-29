Sánchez Llibre (Foment) lamenta "moltíssim" la defunció de Fátima Báñez

Eusebio García del Castillo - Europa Press
BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha dit que lamenta "moltíssim" la defunció de Fátima Báñez en l'accident de tren d'Urda (Toledo) de dimecres, en unes declaracions a la premsa aquest dijous.
"Lamento moltíssim la seva mort en aquest terrible accident al costat de desenes de víctimes i enviem el condol als seus familiars i també a tots els companys de la CEOE", ha dit.
Sánchez Llibre ha recordat que va conèixer Báñez quan va entrar al Congrés dels Diputats: "Tot i que partíem de posicions polítiques diferents, sempre hi va haver oportunitats d'acords. Era una persona discreta i amb una gran empatia".
Ha afegit que quan l'exministra es va incorporar a la Fundació CEOE van obrir una "etapa d'extraordinària complicitat".
"L'he considerat una aliada de primer nivell per a Foment i per a l'economia catalana", ha dit el president de la patronal.