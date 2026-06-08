Sánchez Llibre (Foment) lamenta que el 7,5% dels treballadors de baixa sumen "el 54% de les absències"

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha lamentat aquest dilluns que el 7,5% dels treballadors de baixa concentren "el 54% de les absències" laborals a Catalunya, realitat davant la qual considera que hi ha molta reincidència i que és un fet que assegura que s'ha de resoldre indefectiblement.
"L'absentisme comença a ser una causa comuna a la UE. Una empresa amb un 15% d'absentisme no pot ser competitiva; i a Catalunya i Espanya existeixen fins i tot amb percentatges més alts", ha dit en una entrevista a 'Ara' recollida per Europa Press.
Ha qualificat de necessari buscar una combinació entre les mútues d'accidents de treball i la sanitat com una solució a l'absentisme i ha cridat a la complicitat sindical perquè "tenim l'ICS col·lapsat, i no pot accelerar els informes, ni la cura de les lesions".
Preguntat pel fet que es vinculi Foment amb Junts, ha expressat que això no hauria d'estranyar a la patronal catalana perquè, segons afirma, Junts va ser primordial per frenar la reducció de jornada laboral: "Tant de bo hagués trobat aquesta complicitat en el debat amb el PSC o amb Esquerra Republicana".
Sobre l'escassa oferta d'habitatge assequible a Catalunya, Sánchez Llibre ha acusat les administracions públiques d'una "gestió nefasta" perquè considera que han estat incapaces de generar terreny i multiplicar l'oferta i, a més, han culpabilizat els petits propietaris amb una legislació que veu tendenciosa per voler, segons ell, socialitzar la propietat privada.