Sánchez Llibre (Foment) exigeix a les administracions que es valori i respecti els empresaris

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha exigit a les administracions que es valori i respecti els empresaris: "Que se'ns reconegui l'aportació que fem a la societat".
Ho ha dit aquest divendres durant la visita del president del PP, Alberto Núñez Feijóo a la seu de la patronal a Barcelona, en la qual ha afegit que "és moment d'exigir a les administracions que no ens respecten, que ens respectin".
Sánchez Llibre ha posat en valor que els empresaris són "un pilar fonamental en la societat del benestar" i ha dit, textualment, que sense empresaris, probablement, no existiria una democràcia tan consolidada com la que hi ha a Espanya.
Ha lamentat que es veuen "molt atacats", també per part d'algunes administracions i que se'ls presenta, en les seves paraules, com delinqüents, per la qual cosa, textualment, ha arribat el moment que les organitzacions empresarials alcin la veu.
REFORMA FISCAL
Sánchez Llibre ha reclamat que hi hagi una reforma fiscal "en profunditat" que, entre altres coses, elimini l'impost al patrimoni, deflacti l'IRPF o redueixi la fiscalitat dels autònoms.
Ha afegit que cal que les administracions inverteixin a Catalunya el que li correspon, especialment en infraestructures, i ha situat en 43.500 milions d'euros el dèficit inversor en infraestructures a Catalunya des del 2009.
D'altra banda, ha agraït a Feijóo la feina per tombar la proposta del Govern central de reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals: "Vau fer un gran favor a l'economia productiva espanyola".
El president de la patronal també ha posat l'accent en l'absentisme, "un tema que afecta molt totes les empreses", i ha dit, literalment, que és possible que hi hagi moltes baixes que siguin raonables, però hi ha molta picardia.
CONVENI DEL METALL
Sánchez Llibre ha celebrat l'acord assolit en les últimes hores entre sindicats i la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) per renovar el conveni del sector siderometal·lúrgic a la província de Barcelona
"Quan als empresaris i els treballadors ens deixen lliurement negociar col·lectivament, som capaços d'arribar a un acord", ha dit, i ha afegit que és un acord bo tant per a l'economia catalana com per a l'espanyola.