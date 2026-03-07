Sánchez Llibre (Foment) espera que els xocs econòmics pel conflicte a Iran "siguin mínims"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 7 març (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha afirmat que espera que els xocs econòmics a Catalunya pel conflicte a Iran i Orient Mitjà "siguin mínims" i ha expressat el seu desig que el conflicte duri poc.
Així ho ha manifestat després de la reunió extraordinària del Consell del Diàleg Social de Catalunya aquest dissabte, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, recordant que Estats Units és "un país amic des de la perspectiva econòmica" i, assegura, un soci comercial de primer ordre per a Catalunya, per la qual cosa espera que el conflicte no danyi les relacions comercials entre Espanya i EUA, ja que els temes comercials són competència de la Unió Europea.
A més, ha valorat positivament la creació del grup de treball permanent per part del Govern junt amb els agents socials el que, diu, ha de servir per "apaivagar els danys col·lectius que es puguin produir en les empreses i també apaivagar els danys col·laterals que puguin succeir als treballadors".