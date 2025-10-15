Sánchez Llibre (Foment) diu que Torres (BBVA) "no ha dit mai la veritat" en algunes qüestions de l'opa

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha afirmat aquest dimecres que el president de BBVA, Carlos Torres, "no ha dit mai la veritat" en certes qüestions de l'opa a Banc Sabadell i ha alertat que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, tracta els agents socials com si fossin presumptes delinqüents, textualment.
"El senyor Torres no ha dit mai la veritat sobre determinades qüestions. Els plantejaments fets finalment han acabat sent contraris al que havia manifestat a l'inici de l'operació", ha dit sobre l'opa en una entrevista a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, i l'ha instat, en les seves paraules, a desistir i donar-la per perduda si no aconsegueix un suport de més del 50%.
Ha expressat que l'oferta de BBVA "és una aixecada de camisa" i, preguntat per si el Govern i l'executiu espanyol han estat a l'alçada amb l'opa, ho ha afirmat i ha afegit que, segons ell, qui no ho ha estat és la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
INSTA SÁNCHEZ A "POSAR ORDRE" AL SEU GOVERN
Preguntat per l'ampliació del permís per defunció d'un familiar a 10 dies que vol introduir la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha subratllat que no està en contra de la mesura però que el "problema" són les formes.
"No ho ha consultat amb els agents socials. Ens tracta com a presumptes delinqüents. No em cansaré de dir-ho, que ens respecti!. És una provocació contínua, el senyor Pedro Sánchez hauria de posar ordre al seu govern i dir a aquesta senyora que ens deixi treballar", ha dit.
Creu que el Govern hauria d'arribar a un acord amb el Govern central per ampliar la vida útil de les centrals nuclears a Catalunya: "Si es tanca Almaraz, es tancaran totes i això suposarà viure una nova apagada a Catalunya el 2030".