Sánchez Llibre (Foment) diu que més productivitat és ocupació de qualitat i majors salaris

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat que una millora de la productivitat significa la creació d'ocupació de qualitat i aconseguir salaris més alts.
Ho ha dit aquest dimarts en el lliurament dels Premis i Medalles d'Honor de la patronal, en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull, i els consellers Alícia Romero, Miquel Sàmper i Ramon Espadaler.
També han estat presents la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, i la secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, entre altres.
Sánchez Llibre ha assenyalat que els catalans disposen de "menys renda disponible que la mitjana europea", la qual cosa implica que, textualment, el gruix de la classe mitjana i treballadora es vagi empobrint.
"Part de la solució a aquests problemes passa per la creació de bons llocs de treball", ha dit Sánchez Llibre, que ha recordat la petició de Foment que Catalunya tingui una fiscalitat, en les seves paraules, homologable a Europa i ha demanat deflactar l'IRPF.
ABSENTISME
El president de la patronal ha alertat de l'impacte de l'absentisme laboral en les empreses, que està estimat en 37.000 milions d'euros anuals a Espanya.
Ha assenyalat que l'absentisme és "un fre real a la productivitat" i que és un cost que, segons ell, recau sobre empreses, treballadors i administracions.
"És un símptoma que algun engranatge no està funcionant com és necessari", ha afegit Sánchez Llibre, que ha assenyalat també la falta de personal qualificat, que ha titllat de problema de país.
D'altra banda, ha demanat una reforma de l'administració a Catalunya per simplificar tràmits, reduir burocràcia i fer més àgil la relació amb les empreses.
ATACS A EMPRESARIS
Sánchez Llibre ha lamentat els atacs que "constantment" reben els empresaris i que ha dit que s'estan estenent com una taca d'oli.
"Sovint se'ns considera presumptes delinqüents. Però nosaltres no només no fem res dolent: complim les lleis, generem riquesa i treball. Per aquest motiu no ho permetrem i ho dic alt i contundent: No ho permetrem", ha assegurat.