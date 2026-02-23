Sánchez Llibre (Foment) diu que "Catalunya no es pot permetre el luxe de no tenir pressupostos"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat que "Catalunya no es pot permetre el luxe de no tenir pressupostos", en unes declaracions a la premsa després de la signatura de l'acord entre Govern, patronals i sindicats per als comptes de la Generalitat 2026.
Han signat l'acord el president de la Generalitat, Salvador Illa; la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López; el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros; Sánchez Llibre, i el president de Pimec, Antoni Cañete, i Illa ha anunciat que el Govern aprovarà divendres el projecte de pressupostos per iniciar el tràmit parlamentari.
Sánchez Llibre ha explicat que si no s'aproven els comptes, el Govern deixaria de poder invertir entre 4.000 i 5.000 milions recaptats.
Ha afegit que els comptes els podran agradar més o menys, però que "Catalunya necessita uns pressupostos competitius, que siguin suficients".
"Quan sapiguem, divendres, la composició dels pressupostos en fiscalitat i habitatge, ja els criticarem si no ens agrada", ha afegit.