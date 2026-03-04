Llibre (Foment) demana "tranquil·litat" davant un possible bloqueig comercial

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha demanat "tranquil·litat" malgrat la preocupació per un possible bloqueig comercial entre Espanya i els Estats Units (EUA), informa la patronal en un comunicat aquest dimecres.
Ho ha dit després que el president dels EUA, Donald Trump, amenacés Espanya amb paralitzar tots els intercanvis comercials pel rebuig del Govern central a participar en la guerra de l'Iran.
Ha demanat "actuar amb prudència" i esperar que la situació no es concreti, i que les institucions europees adoptin una posició ferma conjunta.
Foment ha assenyalat que l'economia catalana exporta 4.350 milions d'euros als EUA, especialment en els sectors agroalimentari, químic, salut i automoció.
Sánchez Llibre ha assenyalat que els EUA "són un soci comercial de primer ordre per a Catalunya" i els ha definit com un país amic.