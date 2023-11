Sánchez Llibre (Foment) demana al PP complicitat amb el PNB i Junts per neutralitzar el pacte PSOE-Sumar

BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha demanat aquest dilluns al PP "complicitat" amb el PNB i Junts per neutralitzar el pacte PSOE-Sumar, el qual assegura que és el que més amoïna els empresaris.

Ha participat en la conferència del PPE 'Camí de la recuperació' celebrada a Barcelona, a la qual assisteixen els principals representants dels populars europeus i que clausurarà el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El president de la patronal catalana s'ha referit a la incertesa a Espanya, on "no hi ajuda el clima polític" i, tot i que ha dit que els empresaris només haurien de parlar de política econòmica i no d'assumptes que només concerneixen els parlaments, ha expressat preocupació pel pacte PSOE-Sumar.

"El que més ens amoïna als empresaris és el pacte que s'ha implementat entre el PSOE i Sumar, perquè és un pacte que va directament al cor dels empresaris espanyols i minva la competitivitat econòmica", ha dit.

També ha afirmat que el govern de coalició planteja "qüestions veritablement preocupants per a l'economia, dinamita la negociació col·lectiva, perquè implementa per llei les 37,5 hores obligatòries; s'engega la possibilitat que existeixi una pressió fiscal molt perillosa per a les nostres companyies i una modificació d'aspectes transcendentals com un nou Estatut dels Treballadors".

REDISTRIBUIR BENEFICIS

Tot això, ha dit, amoïna molt les empreses "que intenten mantenir les portes obertes i mantenir un creixement sostenible i tenir beneficis", i ha cridat a no tenir por a dir-ho, ja que aquests beneficis han de ser redistribuïts per contrarestar un dels principals problemes: la desigualtat social, segons ell.

Ha criticat la tendència dels governs del PSOE i del PP a legislar mitjançant decret llei, la qual cosa provoca "una inseguretat jurídica molt creixent", i li ha cridat l'atenció el pacte d'investidura entre el PSOE i el PNB segons el qual el PSOE es compromet a informar els jeltzales de tots els decrets aquesta legislatura.

Sánchez-Llibre ha criticat a més la burocràcia, perquè "mata l'eficiència i l'efectivitat" i llastra la implementació dels fons Next Generation.